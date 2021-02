"Platforma Obywatelska nie powinna zajmować radykalnego stanowiska i stawać się stroną w wojnie aborcyjnej" - stwierdzili konserwatywni działacze tej partii. Jak dodali w oświadczeniu, do którego dotarła Interia, "zaostrzenie przez PiS" przepisów o przerywaniu ciąży wywołało "wielki kryzys społeczny". Ich zdaniem, w przyszłości na temat legalności aborcji mogłoby w Polsce odbyć się referendum.

Platforma Obywatelska czeka na rekomendacje w sprawie aborcji wypracowane przez tzw. zespół do spraw trudnych pod kierownictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pierwotnie miały zostać zaprezentowane na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu partii.

Wciąż nie wiadomo, co wypracował zespół byłej kandydatki na prezydenta Polski, ale nieoficjalnie słychać, że PO, poza dotychczasowymi trzema, chce zaproponować czwartą przesłankę do przerywania ciąży. Dla konserwatystów taki pomysł jest nie do zaakceptowania - podaje Interia.

Ci politycy twierdzą, że "tak jak większość Polek i Polaków" sprzeciwiają się "opresyjnemu zaostrzeniu przepisów prawa aborcyjnego dokonanemu przez PiS w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej".

W tej grupie są: Paweł Arndt, Halina Bieda, Mateusz Bochenek, Waldy Dzikowski, Krzysztof Gadowski, Tomasz Głogowski, Cezary Grabarczyk, Kazimierz Kleina, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Czesław Mroczek, Jan Olbrycht, Tomasz Olichwer, Małgorzata Pępek, Kazimierz Plocke, Marek Plura, Ireneusz Raś, Bogusław Sonik, Marek Sowa, Wojciech Ziemniak oraz Paweł Zalewski.

"Wojna o aborcję spolaryzuje Polskę na wiele lat"

Ich zdaniem, państwo powinno pomagać w opiece i wychowaniu dzieci, systemowo wspierać kobiety oraz rodziny, gwarantować edukację seksualną, jak i dostęp do antykoncepcji.

"Utożsamiamy się z dotychczasowym stanowiskiem Platformy Obywatelskiej w sprawie ochrony życia i dopuszczalności przerywania ciąży, wyrażonym m.in. w Deklaracji Ideowej z 2001, opierającej się na ustawie z 1993 roku (dotyczącej prawa aborcyjnego - red.) - stwierdzili autorzy dokumentu, do którego dotarła Interia.

Konserwatywni politycy Platformy przypomnieli, że "zaostrzenie przez PiS" przepisów dotyczących przerywania ciąży wywołało "wielki kryzys społeczny". Według nich, ich partia "nie powinna zajmować radykalnego stanowiska i stawać się stroną w wojnie", która "spolaryzuje nasz kraj na wiele lat".

"Polacy oczekują, że PO, jak dotychczas, poprzez swoje rozsądne, centrowe stanowisko uchroni Polskę od tej wojny" - uznali.

Zapewnili przy tym, że są świadomi zmian społecznych dokonanych w ostatnich dekadach. Sądzą jednak, że "zadaniem ustawodawcy pozostaje niezmiennie zadbanie o dwie wartości: prawa i wybór kobiety oraz ochronę życia ludzkiego w fazie prenatalnej". Ich zdaniem, było to możliwe dzięki przepisom sprzed niemal 30 lat i "podobnie może być w przyszłości".

Konserwatyści z PO sugerują referendum

"Platforma Obywatelska jako partia łącząca ludzi o różnych przekonaniach w dalszym ciągu powinna opierać się na szacunku dla różnorodności poglądów, co powinno wyrażać się w nienarzucaniu dyscypliny w głosowaniach dotyczących kwestii światopoglądowych" - stwierdzili konserwatywni politycy tego ugrupowania.

Zasugerowali także, by w sprawie aborcji "w przyszłości" przeprowadzić referendum, czego - jak ocenili - oczekuje "znaczna część społeczeństwa".

