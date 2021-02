Stanowisko PO ws. aborcji. Małgorzata Kidawa-Błońska: Rozważamy czwartą przesłankę

W PO trwają w tej sprawie spory. Poseł Rafał Grupiński mówił w poniedziałek, że Platforma skłania się ku rozwiązaniu, by aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży po odbyciu jednak wcześniej konsultacji z psychologiem. Opcja taka nie podoba się konserwatywnej części posłów PO, którzy woleliby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego (zniósł go październikowy wyrok TK).

Stanowisko PO ws. aborcji "wkrótce"

"W Platformie są koleżanki i koledzy bardziej po lewej stronie i bardziej po prawej stronie. To musi być nasze wspólne stanowisko" - powiedziała w sobotę w Radiu ZET wicemarszałek Sejmu zapytana o prace nad stanowiskiem i zapewniła, że wkrótce zostanie ono ogłoszone.

Jak zaznaczyła, zgoda w PO jest co do tego, że aby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci, Polki muszą czuć się bezpiecznie i muszą mieć prawo wyboru. "Zgadzamy się co do tego, że te przesłanki, które były w tej poprzedniej umowie społecznej, muszą być znowu przywrócone do funkcjonowania w polskim prawie" - dodała.

Kidawa-Błońska wyjaśniła, że rozważana jest "czwarta przesłanka, żeby kobieta miała prawo wyboru w trudnej sytuacji pod pewnymi warunkami". "O tym dyskutujemy, jesteśmy bliscy porozumienia" - zapewniła.

Dopytywana, o jakich warunkach mowa, powiedziała, że chodzi o to, aby aborcja "to była samodzielna decyzja kobiety". "Żeby decydując się na to, kobieta wiedziała, na co się decyduje. Żeby porozmawiała ze swoim lekarzem, z innym lekarzem. Żeby miała pełną wiedzę, czym to skutkuje dla niej. Żeby miała możliwość porozmawiania z psychologiem, bo chcielibyśmy, żeby to była decyzja tej kobiety, niewymuszona czasami przez rodzinę, przez najbliższych. Żeby wiedziała, że jeśli jest w trudnej sytuacji, to państwo jej pomoże" - tłumaczyła.

Innym ważnym obszarem, jak mówiła, jest "edukacja seksualna, której ciągle w Polsce nie mamy, dostęp do antykoncepcji, do antykoncepcji awaryjnej i dostęp do lekarza".

Kidawa-Błońska: założenia do ustawy

Zapytana, czy to stanowisko będzie kompleksowym projektem ustawy, Kidawa-Błońska zaznaczyła, że to są założenia do ustawy. "W tym Sejmie - i to muszę powiedzieć twardo, nie oszukujmy się, nie oszukujmy kobiet - jedyna ustawa, jaka może się niestety pojawić i tego się bardzo boję, to ustawa, która z tych dwóch przesłanek, wyeliminuje jeszcze jedną" - oceniła.

"Nie wierzę, że w tym Sejmie, przy tym układzie sił, będzie można wprowadzić edukację seksualną, antykoncepcję i rozwiązania wspomagające kobiety" - powiedziała wicemarszałek Sejmu. Jej zdaniem "koalicja rządząca może tylko doprowadzić do jeszcze bardziej mocnego ograniczenia tej ustawy, która już istnieje".

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w dwóch przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo). Trzecią przesłankę zezwalająca na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu TK uznał za niezgodną z konstytucją i z chwilą publikacji wyroku TK przestała obowiązywać.

