Lipa z Polski może zostać Europejskim Drzewem Roku. Zachwala ją m.in. Zbigniew Boniek

"Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej!" - napisano na stronie konkursu o polskim drzewie.

"Dobrodziejka" z Dulczy drzewem Europy?

Leśnicy z Nadleśnictwa Mielec, na którego terenie stoi drzewo tłumaczą, że jego pokrój jest nietypowy. Jest niezbyt wysokie, ma szeroką koronę, a najniższe konary zwieszają się nad ziemią, dając latem drogocenny cień. To dlatego nazywane jest "Dobrodziejką". Ma wysokość około 15-17 m i 430 cm obwodu. Wiek rosnącej w Dulczy Wielkiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata, Miller) szacowany jest na 150-170 lat.

Europejska rywalizacja trwa od 1 do 28 lutego. Głosujący mogą wybrać dwóch kandydatów na stronie treeoftheyear.org. W konkursie bierze udział 14 drzew wytypowanych przez organizatorów spośród finalistów konkursów krajowych, które odbywają się co roku w 19 krajach. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Ceremonii Rozdania Nagród 17 marca, podczas której zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

ZOBACZ: Drzewo Roku 2019 rośnie w Rzeszowie. Wyróżnia się na tle swojego gatunku

Do konkursu zgłoszone zostały drzewa z Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. W ostatnim tygodniu głosowania nie będzie można zobaczyć liczby głosów oddanych na dane drzew. Przez siedem dni nie będzie zatem wiadomo, który kraj jest liderem.

W niedzielę 14 lutego na polskiego kandydata oddano w sumie ponad 20,1 tys. głosów. Lipa "Wiejska Dobrodziejka" zajmuje czwarte miejsce, a wyprzedzają ją dąb z Hiszpanii i dwa platany: jeden z Włoch, a drugi z Rosji.

Lipa św. Jana Nepomucena została w 2020 roku zgłoszona do jubileuszowego, dziesiątego konkursu na polskie Drzewo Roku. "Wiejska Dobrodziejka" wygrała uzyskując ponad 15 tys. głosów. Na drugim miejscu była sosna z podwarszawskiej Falenicy i dwa buki zwyczajne "Smutni Bracia" z Sosnowca. W konkursie każde z 16 województw zgłosiło jedno drzewo.

Kult patrona powodzian i opiekuńczego drzewa

"Według ustnego przekazu miejscowej ludności lipa znajduje się na dawnych terenach tzw. pańskich. W połowie XIX w. (w tym właśnie czasie mogła zostać posadzona) majątek, w skład którego wchodziła m.in. Dulcza Wielka, należał do hr. Atanazego Raczyńskiego, zaś po roku 1851 do jego żony ˗ hr. Anny z Radziwiłłów Raczyńskiej. W rodzinie Raczyńskich pozostawał prawie do końca XIX w. Obok lipy znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena, patrona powodzian" - poinformowało Nadleśnictwo Kolbuszowa.

ZOBACZ: Ma około 500 lat. Sosna na szczycie Sokolicy uszkodzona

"Kapliczka św. Jana Nepomucena, patrona powodzian cieszy się szczególnym kultem. Dulcza Wielka położona nad rzeczką Jamnica narażona była często na jej wylewy. W krajobrazie i tradycji te sąsiadujące ze sobą obiekty stały się nierozłączne ˗ kapliczka ze św. Janem Nepomucenem i lipa jako drzewo opiekuńcze, przynoszące dostatek, cień i miód. Z racji tego sąsiedztwa, drzewo często nazywane jest lipą św. Jana Nepomucena" - podało nadleśnictwo.

Leśnicy poinformowali, że lipa rośnie na prywatnej posesji, a jej właściciel Tadeusz Kurek jest zdecydowany ustanowić ją pomnikiem przyrody.

This year´s contender from Poland is the Saint Jan Nepomucen’s Linden in Dulca Wielka. 🇵🇱🌳 This 170 years old beauty fills the place with a magical atmosphere.

Photo by Hubert Sobiczewski https://t.co/C0o1iSQD5K #ETY2021#TreeoftheYear#TreeStories #Poland #LindenTree