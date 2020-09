Milion sadzonek drzew do wzięcia. Prezydent zachęca do akcji "sadziMY"

- Dzisiaj jest specjalny dzień, bo my prowadzimy naszą doroczną akcję "SadziMY", do której zachęcam wszystkich. Przede wszystkim dzisiaj w 430 nadleśnictwach w całej Polsce i 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych można wziąć sadzonki drzew - jest ich milion - i zasadzić - powiedział na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda.

18 września w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce będą rozdawane sadzonki drzew. W piątek prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w akcji "sadziMY" na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonego przez "huragan 100-lecia" w sierpniu 2017 r.

- Zdjęcia szkód, które wtedy powstały, były przerażające - powiedział prezydent. Jak dodał, zginęło wówczas sześć osób, a straty w lasach były gigantyczne.

- Dzisiaj jest specjalny dzień, bo my prowadzimy naszą doroczną akcję "SadziMY", do której zachęcam wszystkich. Przede wszystkim dzisiaj w 430 nadleśnictwach w całej Polsce i 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych można wziąć sadzonki drzew - jest ich milion - i zasadzić w miejscu, w którym wiemy, że drzewo może rosnąć - powiedział prezydent Duda.

#sadziMY 💚 Sadzonki schodzą jak świeże bułeczki 😮 Nadleśnictwa i regionalne dyrekcje @LPanstwowe starały się, by w miarę możliwości chętnym zapewnić wybór - są sosny, świerki, modrzewie, buki, dęby, jodły, lipy, gdzieniegdzie nawet jarzębiny. Zapraszamy: https://t.co/07GUCbKQRJ pic.twitter.com/IqvFrk3nsD — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 18, 2020

- Zachęcam do tego gorąco wszystkich, bo to po pierwsze - rozwijanie lasów w Polsce, po drugie - to czyste powietrze, bo drzewa nie tylko produkują dla nas tlen, ale przede wszystkim pochłaniają dwutlenek węgla i likwidują zanieczyszczenia - dodał na antenie Polsat News.

Jak informują Lasy Państwowe w akcji, w której bierze udział para prezydencka oraz pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze, strażacy, zasadzonych zostanie na powierzchni 6,5 ha 64 tys. drzew.

W akcji bierze udział też m.in. minister środowiska Michał Woś, który na Twitterze zamieścił zdjęcie z sadzenia drzewek.

