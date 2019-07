Drzewo Roku 2019 rośnie w Rzeszowie. Wyróżnia się na tle swojego gatunku

Bez czarny został zgłoszony do konkursu przez rzeszowiankę Halinę Sikorę. Jak podkreślił w komunikacie organizator konkursu, roślina ma postać drzewiastą, co jest niezwykle rzadko spotykaną formą tego gatunku. Drzewo ma ponad 200 lat, jest wysokie na ok. 6 metrów, jego obwód to 125 cm. Drzewo prawdopodobnie jest pozostałością po byłych ogrodach zamku Lubomirskich.

Zdaniem prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka, niezwykłą wartością tegorocznego zwycięzcy jest to, że krzew, który przyjął formę drzewa, został zgłoszony nie przez instytucję, a osobę prywatną. - To dobry znak na przyszłość. Świadomi znaczenia przyrody i drzew obywatele stanowią tę grupę, która może wspomagać ochronę drzew i krajobrazu naszych miast i terenów wiejskich - uważa.

W konkursie na rzeszowski bez czarny zagłosowało 2315 internautów. Drugie miejsce zajęła Lipa Anna w Kliniskach Wielkich w gminie Goleniów w woj. zachodniopomorskim z 1905 głosami.

Trzeci na podium stanął Dąb Wolności w Głownie w woj. łódzkim, zdobywając 1400 głosów internautów.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja. Promuje postawy poszanowania przyrody i konieczność ochrony jej obiektów oraz pokazuje przykłady silnych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie.

Ambasadorami konkursu są: podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska oraz językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim prof. Jan Miodek.

Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. Jego członkowie angażują się m.in. w obronę praw zwierząt. Realizują też programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.

dk/ PAP, fot. Klub Gaja