"Śmierć zawsze jest obok na takich wyprawach". Gorzkowska o ekspedycji na K2

- Śmierć zawsze jest obok na takich wyprawach, ale my podejmujemy te decyzje świadomie, chcemy tam być, dla nas to jest sens życia - mówiła na antenie Polsat News Magdalena Gorzkowska. Polka brała udział w ekspedycji na K2. Z powodu kłopotów ze zdrowiem była zmuszona do wycofania się.