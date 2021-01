Trwa zimowy atak K2. 10 metrów od szczytu zaczekają na resztę

Po godzinie 10 jeden z kierowników wyprawy poinformował, że najszybsi wspinacze planują zaczekać na resztę 10 metrów przed samym szczytem i wspólnie go zdobyć.

From Basecamp #K2winter2021 #worldrecord



Group will assemble themselves and Will complete the last 10 meters together.



A historic moment.#TeamWork pic.twitter.com/jfJruSwR1G