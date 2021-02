Policja rozbiła związany z pseudokibicami gang zajmujący się m.in. handlem ludźmi

Śląscy policjanci rozbili grupę przestępczą, zajmującą się m.in. handlem ludźmi. Kryminalni weszli w tym samym czasie do kilkunastu mieszkań, zatrzymując 10 osób. Podejrzani to osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich, działali w okolicach Wodzisławia Śląskiego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpania korzyści z prostytucji, wymuszeń rozbójniczych oraz handlu narkotykami. Dziewięcioro z nich zostało już tymczasowo aresztowanych – podał w piątek zespół prasowy śląskiej policji.

Według ustaleń postępowania, grupa działała od początku 2020 r. w rejonie Wodzisławia Śląskiego. Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej rozpracowywali ją od kliku miesięcy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Handel ludźmi i korzyści majątkowe z prostytucji

"Grupę cechowała multiprzestępczość ukierunkowana przede wszystkim na czerpanie korzyści majątkowej z prostytucji w powiązaniu z handlem ludźmi, ściąganie haraczy i utrzymywanie dominującej roli w środowisku przestępczym na terenie Wodzisławia Śląskiego, w tym kontrolowanie rynku narkotykowego. Jej członkowie byli związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich" – podał zespół prasowy śląskiej policji.

Policjanci, po zebraniu wystarczającej ilości materiału dowodowego, wkroczyli jednocześnie do kilkunastu mieszkań, zatrzymując łącznie 10 osób.

Przestępczość zorganizowana

Zostały im przedstawione zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, handlu ludźmi, wymuszeń rozbójniczych, nielegalnego ściągania długów z użyciem przemocy, uprowadzeń dla okupu i pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, a także udziału w obrocie narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi czy prania brudnych pieniędzy.

Dziewięć osób w wieku od 20 do 35 lat zostało już aresztowanych. Czterem podejrzanym za poszczególne czyny grozi kara do 25, a pozostałym od 8 do 15 lat więzienia

rsr/ PAP