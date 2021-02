Pająki pojawiają się w wielu australijskich domach. Zwierzęta upodobały sobie ściany i sufity. Wchodzą do domów w ogromnych stadach.

Jedna z mieszkanek Sydney sfotografowała gromadę pająków w pokoju swojej córki. Zdjęcia, na których roi się od zwierząt, udostępnione przez jej przyjaciółkę obiegły internet.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7