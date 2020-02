Świnie i krowy w zoo? Propozycja krakowskiego radnego

- Jak ja jadę z dzieciakami przez wieś i widzę chłopa z koniem, to mówię: "synu, to jest koń, a to jest wóz" - powiedział krakowski radny. Dodał, że na wsi czasy się zmieniły i coraz rzadziej można tam zobaczyć krowy czy świnie. Jak dowodzi, w efekcie niektóre dzieci z miasta nigdy na żywo ich nie widziały. Dlatego postuluje, by w krakowskim ogrodzie zoologicznym powstało agro-zoo, w którym znalazłyby się zwierzęta gospodarskie.

- Dużo Polaków jeździ do Egiptu na wakacje all inclusive i tam widzi wielbłądy, widzi tego typu różne zwierzęta, które moje pokolenie widziało w telewizorze. A świnia i krowa dla tego pokolenia jest zwierzęciem egzotycznym i nieznanym - przekonywał Wantuch w rozmowie z reporterką Polsat News.

Zwierzęta gospodarskie są już w Łodzi

Różne gatunki zwierząt - także tych gospodarskich - można już zobaczyć w łódzkim ogrodzie zoologicznym.

- Prowadzimy warsztaty z obsługi zwierząt gospodarskich, z takim pokazaniem, jak wyglądała kiedyś praca w gospodarstwie przydomowym - powiedział Polsat News Tomasz Jóźwik, wiceprezes łódzkiego zoo.

Wideo: Zobacz materiał "Wydarzeń" na temat propozycji krakowskiego radnego

Krakowski ogród zoologiczny także jednak idzie z duchem czasu. Są tu już kury i kogut, osiołek, kozy, owce i kucyki. I choć nie ma tam świni domowej, to mali odwiedzający przepytywani przez reporterkę Polsat News, nie mieli problemu z odpowiedzią na pytanie, jak to zwierzę wygląda.

ZOBACZ: Zmusili świnię do "skoku" na bungee. "Obrzydliwa akcja PR-owa" w Chinach

Radny mimo to zostaje przy swoim, a jego pomysł znajduje poparcie w opinii psychologa społecznego.

- Dobrze, żeby dziecko zobaczyło, że ta krowa może być miła w dotyku, że ma sierść, że fajnie robi "muuuuuu", ale też że robi też mniej ładny placek - powiedział dr Mariusz Makowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

WIDEO - Prognoza pogody - niedziela, 9 lutego - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/prz/ Polsat News