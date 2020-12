Jak przekazał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, w poniedziałek policjanci z Nowego Wiśnicza zauważyli białe audi wyprzedzające w rejonie przejścia dla pieszych.

ZOBACZ: W bmw odkręcało się koło, wypadały śruby. Kierowca bez prawa jazdy [WIDEO]

- Mundurowi, widząc szaleńczą jazdę audi, włączyli sygnały dźwiękowe i błyskowe nakazujące kierowcy zatrzymanie pojazdu – relacjonował rzecznik.

Przebił ogrodzenie i uderzył w mur

Mężczyzna na widok radiowozu zaczął jednak uciekać. Chcąc zgubić policję przyspieszył i nie zważając na podwójną linię ciągłą z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy.

Małopolska policja

- Po półkilometrowej ucieczce, pokonując z dużą prędkością łuk drogi 60-latek stracił panowanie nad pojazdem i zjechawszy z drogi uderzył w znak drogowy, a następnie zjeżdżając ze skarpy przebił ogrodzenie przydrożnej posesji i jazdę zakończył uderzeniem w betonowy mur oporowy - wyjaśnił Gleń.

Mundurowi udzielili pomocy kierowcy, który – co potwierdzili ratownicy medyczni – nie odniósł poważnych obrażeń.

Odpowie nie tylko za jazdę po pijanemu

Badanie stanu trzeźwości 60-letniego mieszkańca powiatu bocheńskiego wskazało blisko promil alkoholu.

Małopolska policja

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności, a kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to dwa lata więzienia, utrata prawa jazdy i wysokie kary pieniężne.

Sprawca odpowie również za szereg wykroczeń, które popełnił podczas ucieczki przed policjantami.