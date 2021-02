Śląskie. Zła jakość powietrza przez mróz i brak wiatru

We wtorek rano godzinne wskazania stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w wielu punktach woj. śląskiego utrzymywały się powyżej dobowych norm. Tego dnia w regionie nie obowiązywały ostrzeżenia dotyczące smogu. Utrzymywały się ujemne temperatury przy niemal braku wiatru.

Według prezentacji pomiarów zamieszczanych na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) większość godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie we wtorek rano wykazywała stężenia pyłu PM10 przekraczające średniodobową normę.

Na stacji pomiarowej w Rybniku maksymalne stężenie godzinne pyłu zawieszonego PM10 sięgnęło we wtorek o godz. 5. rano 246 mikrogramów na metr sześc. a na stacji Wodzisławiu Śląskim – 229 mikrogramów. O godz. 8. stacja w Rybniku wskazywała 233 mikrogramy, stacja mobilna w Raciborzu - 184 mikrogramów, a stacja w Tychach – 161 mikrogramów. Wskazania stacji na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i okręgu rybnickiego oscylowały przeważnie między 75, a 125 mikrogramów.

Alarm smogowy

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów na metr sześc.

Airly.pl Jakość powietrza w Polsce o poranku 9 lutego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów; oznacza dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Ponieważ komunikaty o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowania są wydawane na podstawie wyliczeń średnich wartości pomiarów zebranych w ciągu poprzedniej doby, służby wydają ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia tych poziomów w kolejnych dobach.

Ostatnie takie ostrzeżenia w woj. śląskim - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał na 5 lutego.

Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyja z zasady bezwietrzna pogoda przy niskich temperaturach. Prognozy dla centralnej części woj. śląskiego przewidywały utrzymywanie się do środy temperatur rzędu kilku stopni poniżej zera i minimalnego wiatru – 2-3 metrów na sekundę. Od czwartku prognozowano spadek temperatur do ok. minus 10 stopni i wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s.

laf/ PAP