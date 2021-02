Posłowie KO: szpital na PGE Narodowym kosztował już co najmniej 46,6 mln złotych

Szpital tymczasowy na PGE Narodowym kosztował już co najmniej 46,6 mln złotych - poinformowali we wtorek posłowie KO: Dariusz Joński i Michał Szczerba. To koszt przystosowania stadionu na potrzeby leczenia chorych na COVID-19 oraz jego funkcjonowania w listopadzie i grudniu - zaznaczyli.