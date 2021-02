"Niewidzialny zabójca". Paliwa kopalne powodem jednej piątej zgonów na świecie

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa, było odpowiedzialne za 8,7 mln zgonów na całym świecie. To jedna piąta przypadków śmierci odnotowanych w 2018 r. Wyniki badań brytyjskich naukowców zaskoczyły samych autorów.

Naukowcy z uniwersytetów w Harvardzie, Birmingham, Leicester i Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie. Z badań, które przeprowadzili wynika, że liczba osób umierających w powodu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego spalaniem paliw kopalnych przekracza łączną liczbę tych, którzy umierają na świecie każdego roku z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu oraz tych, którzy umierają na malarię.

Paliwa kopalne powodują jedną piątą zgonów

Z badań wynika, że jedna piąta umierających na całym świecie, to wynik niekorzystnego działania pozyskiwania energii z paliw kopalnych.

Naukowcy ustalili powiązania między wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza ze spalania paliw kopalnych a przypadkami chorób serca, dolegliwościami układu oddechowego, a nawet utratą wzroku.

Bez emisji spowodowanej spalaniem paliw kopalnych średnia długość życia ludności świata wzrosłaby o ponad rok.

Więcej niż jeden na 10 zgonów w USA i Europie, a prawie jedna trzecia zgonów we wschodniej Azji (która obejmuje Chiny) była w 2018 r. spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. Śmiertelność w Ameryce Południowej i Afryce była znacznie niższa. Na przykład w Afryce produkty spalania były odpowiedzialne za 3,7 proc. zgonów, a w Australii i Oceanii za 3,2 proc.

Statystyki zgonów gorsze niż przewidywano

Wynik badań zaskoczyły naukowców, którzy analizowali dane. Nowe szacunki na temat przyczyn zgonów opublikowane w czasopiśmie "Environmental Research", są bowiem wyższe niż poprzednie próby szacowania śmiertelnych ofiar paliw kopalnych. Na przykład w raporcie opublikowanym w specjalistycznym piśmie "Lancet" w 2019 r. stwierdzono, że rocznie na świecie zanieczyszczenie powietrza podpowiada za 4,2 mln zgonów na świecie.

W ramach nowych badań wdrożono bardziej szczegółową analizę wpływu cząstek pyłu zawieszonego PM2.5, obecnych w powietrzu, a pochodzących z elektrowni, silników samochodów, niskiej emisji i innych źródeł. Użyto także modelu 3D chemii atmosfery, który nadzoruje amerykańska agencja aeronatyki NASA.

Jak stwierdził jeden z autorów badania Karn Vohra, naukowcy skupili się na sprawdzeniu, gdzie w atmosferze jest najwięcej zanieczyszczeń i ile osób zamieszkuje takie obszary.

"Nie zdajemy sobie sprawy, że zanieczyszczenie powietrza jest niewidzialnym zabójcą" - powiedział dziennikowi "The Guardian" laryngolog Neelu Tummala z George Washington University School of Medicine and Health Sciences. Jak zaznaczył, powietrze, którym oddychamy, wpływa na zdrowie wszystkich, ale przede wszystkim dzieci, osób starszych, osób o niskich dochodach oraz mieszkańców dużych miast.

Z kolei George Thurston, ekspert w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza i zdrowia ze szkoły medycznej New York University, który nie brał udziału w pracach, uważa, że szacunki zaproponowane w opisywanym badaniu mogą wciąż nie oddawać rzeczywistej skali zagrożenia.

Naukowcy sądzą, że nowe dane skłonią rządy do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów mających na celu ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie społeczeństw.

