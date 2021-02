Godziny policyjne i zakazy przemieszczania się. Nowe restrykcje w europejskich krajach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 2431 przypadkach koronawirusa. Zmarło kolejnych 45 osób. Sytuacja epidemiczna jest dość stabilna, choć wciąż jest obawa przed trzecią falą zakażeń. W Europie mimo większych obostrzeń zakażeń jest więcej.

Austria

W tym państwie od dziś obowiązują liczne zmiany. Wśród nich, chociażby te związane z możliwością przemieszczania się. W tym zakresie Austriaków obowiązuje godzina policyjna, między godziną 20:00 a 6:00. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domu, poza przypadkami gdy obligują do tego obowiązki zawodowe czy zdrowotna konieczność. Nowy tydzień przyniósł tu również powrót dzieci do szkół, otwarcie salonów fryzjerskich oraz możliwość korzystania z niektórych obiektów sportowych. Podczas aktywności np. na stokach narciarskich mieszkańcy tego kraju muszą posiadać maseczkę FFP2 lub N95. Austriacy, tak jak my, wciąż czekają na otwarcie restauracji.

Włochy

Od poniedziałku aż 17 włoskich regionów znalazło się w strefie żółtej, gdzie obowiązują najmniej dotkliwe restrykcje. Oznacza to, że otwarte są lokale gastronomiczne z możliwością obsługi przy stolikach. Jednak i tu Włosi muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Z oferty barów, restauracji i kawiarni można korzystać jedynie do godziny 18:00. Dodatkowo możliwe jest zwiedzanie muzeów i zabytków. Na obszarach dołączonych do strefy żółtej dozwolone jest korzystanie ze stoków narciarskich. Jednak przy wciąż obowiązujących zakazach przemieszczania się między regionami branże związana z zimową turystyką wciąż notuje straty.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 8 lutego

Wielka Brytania

Brytyjczycy wprowadzili zakaz przylotów z 33 państw. Aby dostać się do Wielkiej Brytanii wymagany jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, wykonany nie później niż 72 h przed podróżą. Konieczne jest wypełnienie formularza lokalizacyjnego.

Obowiązkowa jest 10-dniowa samoizolacja. Od 15 lutego przylatujący będą odbywać kwarantannę w hotelach w pobliżu lotnisk. Brytyjczycy nie mogą podróżować do innych krajów w celach turystycznych.

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów co najmniej do 14 lutego, zamknięte pozostają szkoły i przedszkola, a także bary, restauracje teatry i opery oraz większość lokali usługowych. Wyjątki od jednych z najsurowszych restrykcji w Europie dotyczą sklepów spożywczych, oraz aptek. Zgodnie z zasadami niemieckiej kwarantanny pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracy zdalnej, a jeśli charakter wykonywanych zadań na to nie pozwala, maski i środki do dezynfekcji przynajmniej do 15 marca. W środę kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się z przywódcami krajów związkowych, by zadecydować o dalszych krokach w walce z pandemią.

Francja

Na luzowanie obostrzeń w tej chwili nie może pozwolić sobie Francja, ze względu na obawy przed brytyjską mutacją koronawirusa. Z modelu rozwoju epidemii wykonanego przez dwóch naukowców z Lille wynika, że wariant brytyjski patogenu ma szanse stać się dominujący we Francji już w marcu. „Mutacja brytyjska stanie się dominująca we Francji około 1 marca” – oświadczył prof. Arnaud Fontanet na łamach „Journal du Dimanche”. We Francji nie obowiązuje już kwarantanna dla podróżnych przybywających z Krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wymagany jest negatywny wynik testu na koronawirusa. Możliwy jest też przyjazd z krajów niskiego ryzyka epidemicznego np. z Tajlandii i Korei Południowej, ale tylko z powodu pracy, zdrowia czy sytuacji rodzinnej.

WIDEO: Nowe restrykcje w europejskich krajach

Belgia

Mimo licznych protestów w budynkach kościołów może przebywać maksymalnie 15 wiernych. Znacznie lżejsze obostrzenia obowiązują chociażby na terenie sklepów wielkopowierzchniowych. Biskupi Kościoła Katolickiego i przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich, wspólnot żydowskich i muzułmańskich wysłali wspólną petycję do władz belgijskich o zwiększenie limitów osób w świątyniach, tak żeby jedna osoba przypadała na 10 m kw.

Czechy

Podróże są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Wymagany jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa oraz wypełnienie formularza lokalizacyjnego. Po przyjeździe do kraju podróżny musi poddać się obowiązkowej izolacja przez 5 dni, a następnie ponownie wykonać test. Ograniczenia nie dotyczą pracowników transgranicznych.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ko/dsk/ PAP, polsatnews.pl