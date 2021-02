Koala za kierownicą. Wcześniej doprowadziła do karambolu

Do karambolu pięciu aut w Adelajdzie doszło w poniedziałek w godzinach porannych. Kilka osób odniosło niewielkie obrażenia, ale interwencja ratowników nie była konieczna.

Sprawca kolizji, niewielka koala, została złapana na "gorącym uczynku" przez Nadię Tugwell. Kobieta wyszła ze swojego samochodu i z pomocą innego kierowcy owinęła zwierzę w koc, a następnie przeniosła do bagażnika. Tugwell udało się uspokoić pasażera zakrywając mu oczy - w przeszłości w podobny sposób kilkukrotnie ratowała inne osobniki tego gatunku.

- Koala nie odniosła żadnych obrażeń. Była bardzo aktywna, a jednocześnie bardzo spokojna - zapewniła kobieta w rozmowie z agencją The Associated Press.

Tugwell pojechała na stację, skąd zawiadomiła służby ochrony przyrody. W międzyczasie jednak koali udało się wydostać z bagażnika i rozgościć się na siedzeniu pasażera.

- Wtedy powiedziałam: dobra, ja wychodzę, a ty niczego nie ruszaj. Po chwili usiadła na siedzeniu kierowcy i złapała za kierownicę tak jakby chciała powiedzieć: "jedźmy na przejażdżkę!" - komentowała kobieta. Tugwell wykorzystała niecodzienną sytuację i zrobiła wyjątkowe zdjęcia.

ON NOW: A koala caused a 6-car hold up on the South Eastern Freeway yesterday morning in peak hour...Nadia Tugwell joins David and Will after she rescued the koala and took an iconic photo! pic.twitter.com/ccrdvyt0W5