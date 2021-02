20-letni Timothy Wilks wraz z ze swoim kolegą próbowali zdobyć internetową sławę kręcąc niebezpieczny "prank". Podchodzili do przypadkowych ludzi wyposażeni w rzeźnickie noże, żądali pieniędzy, a po wszystkim tłumaczyli, że to żarty. W pewnym momencie natknęli się na mężczyznę, który nie zrozumiał ich intencji i wyciągnął broń. YouTuber zginął od postrzału.

Z relacji policji z Nashville w Tennessee wynika, że w piątek ok. godz. 21 Wilks wraz z kolegą podeszli do grupy przypadkowych osób na parkingu przy parku trampolin. Mężczyźni trzymali w ręku noże, zażądali pieniędzy. Przypadkowe osoby nie miały pojęcia, że napad był udawany.

Wśród "napadniętej" grupy był 23-letni David Starnes Jr. Mężczyzna czując zagrożenie wyciągnął broń i strzelił do napastnika. Wilks zmarł na miejscu.

Starnes Jr. tłumaczył policji, że działał w samoobronie i nie wiedział o "pranku". Na razie nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie, śledztwo jest w toku.

"To było nieuniknione"

Udawany napad, który doprowadził do śmierci YouTubera jest szeroko komentowany w sieci. Internauci zwracają uwagę, że choć sytuacja jest tragiczna, to można było "spodziewać się takiego obrotu spraw". "To, że ktoś będzie próbować się bronić było nieuniknione", "To najgłupszy prank o jakim słyszałem" - pisali. Inni wskazywali, że YouTuber chciał zaskoczyć "napadnięte osoby", by wywołać ich szczerą reakcję. "To naprawdę niefortunne i być może czas zrezygnować z podobnych żartów" - dodawał kolejny użytkownik.

W październiku pisaliśmy o innym internetowym gagu, który również skończył się tragicznie. Areline Martinez chciała przyciągnąć na swój profil nowych użytkowników TikToka, dlatego razem z kolegami postanowiła nagrać upozorowane porwanie. Podczas jego kręcenia doszło do nieszczęśliwego wypadku. 20-latka została postrzelona w głowę, zginęła na miejscu.

