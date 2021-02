Wiceminister zdrowia: chcemy, aby szpitale powiatowe zmieniły właścicieli

Jak mówił wiceminister, "ustawa jest jeszcze w przygotowaniu, myślę że na początku marca zostanie skierowana do konsultacji, więc wszyscy będą mogli się wypowiedzieć".

Marcin Fijołek przypomniał wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że centralizacja szpitali będzie oznaczała zapaść w służbie zdrowia.

- Myślę, że wręcz odwrotnie - odpowiedział Kraska. - Epidemia pokazała, ze nie wszystkie szpitale stanęły na wysokości zadania. Powinniśmy działać wspólnie, nie zamykać się na pacjentów, świadczyć usługi nie tylko dla zakażonych koronawirusem. Centralizacja usprawni świadczenie usług - tłumaczył.

- W tym roku budżet polskiej służby zdrowia to 120 mld zł, to jest o 12,7 mld zł więcej w porównaniu do 2020 r. Jesteśmy w okresie pandemii, kiedy nasza gospodarka nie pracuje tak, jak byśmy chcieli, to jest 5,3 proc. PKB. Płace nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale całego personelu medycznego wymagają urealnienia i zwiększenia - podkreślił wiceminister.

Dopytywany przez Marcina Fijołka skąd wziąć na to pieniądze i czy może oznaczać to podwyższenie składki zdrowotnej. Kraska odpowiedział: "w tej chwili nie przewidujemy podwyżki składki zdrowotnej, ale tych pieniędzy powinno być więcej". - Z roku na rok pieniędzy jest więcej, dlatego część z nich chcemy przeznaczyć na podwyżki - mówił.

"Możemy z dużym naddatkiem zaszczepić wszystkich Polaków"

Pytany o szczepienia, wiceminister odpowiedział: "w tej chwili mamy zaszczepionych 1 mln 600 tys. Polaków, z tego grupa powyżej 70 roku życia, to jest ponad 400 tys. osób".

- Możemy szczepić więcej ludzi, ale dostawy szczepionek są jakie są. Myślę, że zaczynając od kwietnia szczepionek na naszym rynku będzie dużo i wtedy jest szansa, że możemy w bardzo szybkim tempie Polaków zaszczepić - dodał.

Jak podkreślił, "mamy w tej chwili zamówione prawie 100 mln dawek, więc możemy zaszczepić z dużym naddatkiem wszystkich Polaków. Chcemy aby szczepionki były jak najszybciej w kraju".

- Wiele krajów rozważa "paszport covidowy", ale myślę że fizycznie to się nie pojawi. Szczepienie jest dobrowolne, więc ciężko korzystanie z samolotu uwarunkowywać tym, że jesteśmy zaszczepieni. Może jakieś prywatne linie będą chciały to wprowadzić, ale państwa raczej nie - stwierdził.

