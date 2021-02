Będą paszporty szczepionkowe w Wielkiej Brytanii? Wiceminister wyjaśnia

Jak wyjaśniał Zahawi w rozmowach z BBC i Sky News, jest wiele powodów, dla których nie zostaną one wprowadzone, m.in. dlatego, że szczepienia przeciwko Covid-19 nie są w Wielkiej Brytanii obowiązkowe, zatem takie paszporty byłyby dyskryminujące.

- Myślę, że właściwym rozwiązaniem jest spowodowanie, by ludzie zgłaszali się i poddawali szczepieniom, ponieważ tego chcą, a nie dlatego, że byłyby one w pewien sposób obowiązkowe poprzez paszport - wyjaśnił. Innym powodem, który wskazał wiceminister, jest to, że nie ma jeszcze jasności, czy szczepionki zapobiegają także przenoszeniu wirusa.

Jak dodał Zahawi, jeśli w przyszłości niektóre kraje będą wymagały dowodu szczepienia, zawsze osoba zaszczepiona może się zwrócić do swojego lekarza o wystawienie takiego zaświadczenia.

Zaszczepiono ponad 12 mln Brytyjczyków

O tym, że brytyjski rząd rozważa jakąś formę paszportów szczepionkowych napisał w piątek dziennik "The Times". Według gazety, trzy ministerstwa - spraw zagranicznych, transportu i zdrowia - mają pracować nad opcjami dla podróżujących do krajów, które mogą wymagać dowodu szczepienia jako warunku wjazdu na swoje terytorium. W tym tygodniu najpierw rząd Danii, a następnie Szwecji zapowiedziały wprowadzenie paszportów szczepionkowych, przy czym Dania chce to zrobić jeszcze przed końcem lutego.

Tymczasem w niedzielę podano, że liczba zaszczepionych osób w Wielkiej Brytanii przekroczyła 12 mln. Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 12 014 288 osób, zaś drugą - 511 447. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 373 nowe zgony na Covid-19, co jest najmniejszą liczbą od 28 grudnia, a także wykryto 15 845 nowych zakażeń, co z kolei jest najniższym bilansem od 8 grudnia. Od początku epidemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii stwierdzono 3 945 680 infekcji, z których śmiercią zakończyło się 112 465. W obu przypadkach to piąta najwyższa liczba na świecie.