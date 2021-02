- Robimy, co możemy - zapewniła na antenie Polsat News Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta. - Na bieżąco śledzimy sytuację pogodową, ale intensywne opady nie ułatwiają zadania. Apelujemy do kierowców, by przepuszczali posypywarki, to zdecydowanie ułatwi i przyspieszy pracę. Pracujemy równomiernie na wszystkich jezdniach w mieście, ale przy takiej pogodzie nie ma szans na czarną nawierzchnię - przyznała.