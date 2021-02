"Raport": Kradzież szczepionek na zlecenie? W Chorzowie zniknęło 90 dawek

Apteka przyjęła transport ampułek w zaplombowanych pakietach. Następnie preparat trafił do lodówek, a ambulatorium, gdzie był rozcieńczany i przygotowywany do podania. Właśnie w ambulatorium zauważono brak jednego opakowania.

Apteka znajduje się w budynku numer jeden, a punkt szczepień w budynku numer pięć. Dystans pomiędzy nimi to kilkaset metrów przez monitorowany teren szpitala. Do analizy jest ponad doba nagrań.

- To zapis ciągłego monitoringu. Oznacza to, że policjant musi minuta po minucie dokonać analizy 24-godzinnego materiału. To jest czasochłonne - powiedział asp. Sebastian Imiołczyk.