"Raport": Kajetan P. zrealizował misterny plan zbrodni, został skazany

Kajetan P., nazywany Hannibalem z Żoliborza, został we wtorek skazany na dożywocie. To była jedna z najbardziej brutalnych zbrodni ostatnich lat. Młody, wykształcony mężczyzna z zimną krwią zamordował 30-letnią kobietę. To przypadkowa ofiara, on sam miał tłumaczyć, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami". "Raport" o szczegółach tego morderstwa.