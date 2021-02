- W połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 proc. łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 proc. miejsc - przekazał premier Mateusz Morawiecki. Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie w jakiejś formie paszportów szczepionkowych, co mogłoby umożliwić wyjazdy zagraniczne i zwolnienie z obowiązku kwarantanny po powrocie - podał "The Times". Czytaj nasz Raport Dnia.