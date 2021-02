Udaremniony przemyt rogów nosorożców. Były warte ponad 3,5 mln dolarów

Celnicy w Republice Południowej Afryki przechwycili w czwartek rogi nosorożców o łącznej wartości ponad 3,5 mln dolarów. Miały one zostać nielegalnie przewiezione do Malezji.

Próba przemytu, jak podała agencja Associated Press, została udaremniona na międzynarodowym lotnisku O.R Tambo w Johannesburgu. Nielegalny ładunek oznakowano jako tonery HP do drukarek, jednak po skanowaniu promieniem rentgenowskim, okazało się, że zawiera on 18 rogów nosorożców o łącznej wadze 63 kg.

Jak przekazała służba celna RPA, od lipca zeszłego roku jest to czwarta taka udaremniona próba. Łącznie w tym okresie celnicy skonfiskowali 277 kg rogów jednorożców o wartości 15 mln dolarów.

Spadek liczby zabitych nosorożców

Wcześniej w tym tygodniu rząd RPA ogłosił, że kłusownictwo nosorożców spadło w ubiegłym roku o 33 proc., częściowo z powodu obostrzeń antykoronawirusowych, które utrudniły przemieszczanie się po kraju.

Z danych tamtejszego ministerstwo środowiska wynika, że w 2020 r. kłusownicy zabili 394 nosorożce, zaś w 2019 r. - 594 osobników. To był szósty rok z rzędu, gdy odnotowano spadek liczby zabitych nosorożców. Pomimo tego, populacja nosorożców z roku na rok zmniejsza się.

Aktywiści ekologiczni ostrzegają również, że kłusownicy używają coraz bardziej wyrafinowanych metod, jak m.in. dronów do tropienia zwierząt.

dk/ PAP