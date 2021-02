- Ustawa jest wynikiem współpracy organizacji i środowisk kobiecych, które od lat walczą o prawo do przerywania ciąży - zapowiedziano podczas konferencji prasowej komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów, w skład którego wchodzą przedstawicielki m.in. Strajku Kobiet i Aborcyjnego Dream Teamu. - Będziemy próbować tyle razy, ile będzie trzeba - powiedziała Marta Lempart.

W skład komitetu wchodzą: Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Centrum Praw Kobiet. W konferencji udział wzięły także posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan i Katarzyna Kretkowska.

- Jesteśmy w momencie absolutnego koszmaru, kiedy nie prawem, ale faktem stał się prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce. Patrzymy na to w kontekście tego, co działo się u naszych sióstr w Argentynie. One walczyły 15 lat, próbowały 9 razy. W końcu się udało - mówiła podczas konferencji Marta Lempart.

Przypomniała, że pod koniec ubiegłego roku w Argentynie zalegalizowano aborcję na żądanie. Podkreśliła, że polskie aktywistki stoją przed piątą próbą legalizacji aborcji. - Będziemy próbować tyle razy, ile będzie trzeba. Będziemy rozmawiać z kim trzeba, ale wiemy, że na końcu jest to, czego sobie życzymy, co jest normą i standardem w Europie i na całym świecie - podkreśliła Lempart.

- Nie tracimy nadziei, mimo tego okropnego momentu, w którym jesteśmy - dodała. - Za każdym razem, kiedy podejmujemy walkę mówimy o tym, że wiemy, ile to kosztuje. Każdy zna kogoś, kto skorzystał z aborcji. Kłamstwa w tej sprawie zostawiamy Kościołowi i prawicy, kłamstwa, że zakaz aborcji powoduje, że aborcji nie ma. To powoduje tylko to, że aborcję trzeba sobie kupić - zaznaczyła.

Aborcja bez podania przyczyny do 12 tygodnia

Podczas konferencji zaprezentowano projekt liberalizujący prawo aborcyjne. Zakłada on możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia bez konieczności podawania przyczyny.

"Każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Każda osoba ma prawo do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających pełną realizację prawa do świadomego rodzicielstwa" - czytamy w projekcie.

Jak podaje OKO.press, w projekcie zawarto także: prawo do przerwania ciąży do 24 tygodnia, gdy: ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia (fizycznego lub psychicznego) lub życia osoby w ciąży; ciąża pochodzi z przestępstwa, badania prenatalne wskazują, że płód ma wady genetyczne lub rozwojowe.

Zgodnie z projektem ciążę będzie można przerwać także po 24 tygodniu, gdy "stwierdzone u płodu nieprawidłowości uniemożliwiają późniejszą zdolność płodu do życia poza organizmem osoby w ciąży".

Według przepisów, przerwanie ciąży musi nastąpić "na wniosek osoby w ciąży nie później niż po 72 godzinach od złożenia wniosku".

"Osoba w ciąży podejmuje samodzielnie decyzję o przerwaniu ciąży, jeżeli ukończyła 13 lat. Jeżeli jest poniżej 13 r.ż., potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego" - napisano w projekcie.

Ustawa zakłada także, że aborcja jest darmowa, oferowana przez NFZ dla osób ubezpieczonych lub uprawnionych do bezpłatnej opieki medycznej.

"Lekarz może odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży, ale wtedy dyrektor placówki musi wskazać innego lekarza, który wykona świadczenie

lekarz nie może odmówić: udzielenia porady lekarskiej, stwierdzenia wystąpienia okoliczności uprawniających do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży (wady płodu lub ciąża zagrażająca zdrowiu i życiu osoby w ciąży) i wydania recepty na produkt leczniczy czy skierowania na badania diagnostyczne" - czytamy.

