Klif osunął się do kanału La Manche. "Słychać było głośny trzask"

Zdarzenie miało miejsce w rezerwacie Samphire Hoe w pobliżu brytyjskiego miasta Dover. Wznoszą się tutaj, wysokie niekiedy nawet na ponad sto metrów, "Białe klify", położone nad Kanałem La Manche.

Niezwykłe widoki sprawiają, że jest to miejsce bardzo popularne wśród turystów.

Imponujący widok

- Mieszkam w pobliżu prawie przez całe życie, tuż obok słynnych klifów. Słyszałem o tym, widziałem pozostałości spadających klifów, ale zobaczyć to osobiście było czymś naprawdę imponującym - powiedział ITV David Waterfield, autor nagrania umieszczonego na Twitterze.

Odłamanie się skał poprzedziły według świadków "głośne trzaski". W zaledwie kilka sekund później fragmenty klifu zaczęły spadać do morza.

A large part of the White Cliffs of Dover has collapsed this afternoon. This footage was filmed at Samphire Ho. pic.twitter.com/ycKVf93wiw