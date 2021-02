Włochy: Mario Draghi otrzymał od prezydenta misję utworzenia rządu

Mario Draghi ma 73 lata i jest najbardziej znanym na świecie włoskim ekonomistą. W latach 2005- 2011 był prezesem włoskiego banku centralnego, a następnie do 2019 roku szefem Europejskiego Banku Centralnego. Na jego kadencję przypadł ciężki kryzys finansowy, zwłaszcza w strefie euro. Deklarował wówczas, że trzeba zrobić wszystko, co można, by ratować wspólną europejską walutę.

Misja powierzona Draghiemu to druga próba rozwiązania kryzysu rządowego, do jakiego doszło po dymisji premiera Giuseppe Contego 26 stycznia.

We wtorek fiaskiem zakończyły się starania na rzecz rekonstrukcji dotychczasowej koalicji centrolewicy i Ruchu Pięciu Gwiazd oraz powołania trzeciego już rządu Contego.

W reakcji na ten impas prezydent Mattarella oświadczył, że obecna pandemia nie pozwala na rozpisanie wyborów parlamentarnych i że w związku z poważnym kryzysem na jej tle trzeba natychmiast powołać rząd o "wysokiej randze", który "nie będzie identyfikował się z żadną formułą polityczną". Szef państwa zaapelował do ugrupowań parlamentarnych o udzielenie poparcia takiemu gabinetowi.

ms/ PAP