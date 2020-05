Misja SpaceX i NASA. Dokowanie statku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W sobotę o godz. 21:22 z Przylądka Canaveral na Florydzie wyruszyła rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, należącej do Elona Muska. Wyniosła na orbitę kapsułę Dragon z dwoma amerykańskimi astronautami. To pierwsza misja kosmiczna, w której NASA korzysta z pomocy prywatnej firmy. To też pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terytorium USA od prawie 10 lat.

Amerykańskie media pisały o przełomowym momencie w rozwoju programu kosmicznego. "Jesteśmy znów w kosmosie" - czytamy w komentarzach.

Dokowanie przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaplanowane jest po 19 godzinach i 6 minutach lotu. Statek Crew Dragon zadokuje do portu w amerykańskim module Harmony w niedzielę 31 maja. O której nastąpi dokowanie w ISS? W Polsce będzie wówczas godzina 16:29.

Tune in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on Crew Dragon and for live views of Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/P5nxAyAJFn