Tesla "cichym zabójcą kotów". Siostra Britney Spears oskarża Elona Muska

Siostra Britney Spears zamieściła na Instagramie film, na którym mówiła, że kilka jej kotów zostało przejechanych przez elektryczny samochód, którego nie mogły usłyszeć.



- Przegraliśmy, nie powiem nawet ile kotów, ponieważ nie słyszą Tesli. To jest naprawdę katastrofalne dla nas wszystkich - mówiła. - Elonie Musku, rozwiążmy to. Jesteś mi winien kilka kotów - dodała.

Jamie Lynn Spears zaapelowała także, by Tesla zaczęła imitować dźwięki, które usłyszą zwierzęta i zdążą usunąć się z drogi.

Przepisy w USA i Europie



Ostatecznie wideo zniknęło z profilu aktorki, a w jego miejsce pojawił się nowy wpis, w którym Spears stwierdziła, że nie można winić Tesli za śmierć zwierząt, ponieważ w grę może wchodzić także "błąd kierowcy". Jednak również ten wpis został usunięty z profilu gwiazdy.

Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga, by samochody elektryczne imitowały dźwięki o natężeniu co najmniej 43 decybeli, gdy poruszają się z prędkością mniejszą niż 18,6 mil na godzinę (ok. 30 km/h). Porównuje się to do hałasu, jaki wydaje zmywarka. Jak podaje CNN Business, Tesla oraz inni producenci samochodów elektrycznych są zobowiązani do tego od września 2020 r.

"Ten przepis ma zapewnić, że niewidomi, niedowidzący i inni piesi będą w stanie usłyszeć i rozpoznać zbliżające się pojazdy hybrydowe i elektryczne" - informowała NHTSA.



Podobne przepisy obowiązują w Europie od lipca 2019 r. Wszystkie nowe modele pojazdów elektrycznych i hybrydowych sprzedawanych w UE muszą posiadać system AVAS (Acoustic Vehicle Alert System).

New regulations will require all new electric vehicles to feature a warning noise to alert pedestrians and cyclists.



🎧listen to the warning noise below⬇️ pic.twitter.com/EO6JPK0QUg — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) June 30, 2019

