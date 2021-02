"Czarny humor" księdza ws. Strajku Kobiet. "Kablem możecie przywrócić dziecku ustawienia fabryczne"

Ksiądz z parafii w Jeruzalu (woj. łódzkie) opublikował w mediach społecznościowych wpis, który wywołał falę krytyki. Duchowny zwrócił się w nim do rodziców młodzieży, która uczestniczy w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Zasugerował, że mogą oni "kablem przywrócić dziecku ustawienia fabryczne". Jak tłumaczył, była to forma "czarnego humoru".

"Drodzy rodzice młodzieży biorącej udział w strajku kobiet i demolujących mienie publiczne. Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić Waszemu dziecku ustawienia fabryczne" - napisał w mediach społecznościowych ksiądz Dariusz Drzewiecki, pełniący posługę w parafii w Jeruzalu, dołączając zdjęcie kabla.

Internauci zgłosili kontrowersyjny wpis administracji portalu. Post został przez nią usunięty, ale w sieci pozostały zrzuty ekranu zrobione przez użytkowników. Sytuację skomentowała m.in. psycholog rozwojowa Dorota Zawadzka. - "Przypominam o tym, że 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie wyraźnie jest sformułowany zakaz bicia dzieci. W Polsce dzieci bić nie wolno!!" - napisała.

Zawiadomienie o "nakłanianiu do przestępstwa"

Złożenie zawiadomienia o "publicznym nakłanianiu do popełnienia przestępstwa" zapowiedział Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Młodszym czytelnikom wyjaśniamy - to jest kabel do zasilania urządzeń w rodzaju np. prodiża. Niektórzy prymitywni ludzie uważają, że bicie nim dzieci ma właściwości wychowawcze" - napisali przedstawiciele organizacji.

Przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy ksiądz Dariusz Drzewiecki zamieszcza w internecie kontrowersyjne treści. Duchowny, administrujący stroną "Jeruzal Jeruzal", już wcześniej dał się poznać jako przeciwnik "tęczowej zarazy". "Staramy się, jak możemy, powstrzymać tęczową zarazę przez różaniec. Kiedy zrozumiecie, że przegraliście tę wojnę, chociażby przez to, że się nie rozmnażacie?" - napisał wówczas ksiądz.

"To był czarny humor"

Ksiądz Dariusz Drzewiecki odpowiedział za pośrednictwem prowadzonej przez siebie strony. Utrzymuje, że to była "forma czarnego humoru", za który bierze pełną odpowiedzialność.

Podkreślił, że dla niego "obrona życia jest ważniejsza od kapłaństwa". Zaznaczył, że "za pszeniczne ziarno prawdy trzeba płacić". "Dla walki z aborcją, czyli morderstwem, poświęcam swój spokój" - napisał duchowny.

Wydanie oświadczenia w sprawie zapowiedział rzecznik diecezji łowickiej ksiądz Zbigniew Kielan. Nie zostało jeszcze opublikowane.

