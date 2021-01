Za głośne msze w Rawiczu. Ksiądz stanie przed sądem

Wszystko zaczęło się od petycji podpisanej przez niespełna 90 osób, która trafiła m.in. do rady powiatu w Rawiczu oraz do rawickiej kurii. Mieszkańcy miasta skarżyli się na zbyt głośne msze św. emitowane z przykościelnych zewnętrznych głośników oraz dzwony, którym towarzyszyły melodie religijnych pieśni w różnych godzinach.

Zarzut zakłócania ciszy

Sprawą zajęła się policja. - Ksiądz usłyszał zarzut zakłócania ciszy i spokoju z art. 51 kodeksu wykroczeń - poinformowała polsatnews.pl asp. sztab. Beata Jarczewska, oficer prasowa policji w Rawiczu. Według tego artykułu księdzu może grozić grzywna, organicznie wolności albo areszt.

Zarzut dotyczy okresu od marca do września ubiegłego roku.

"Uważam sprawę za parafialną, nie moją osobistą"

Jak przekazał Radiu Poznań proboszcz parafii, według niego za sprawą stoi osoba skonfliktowana z kościołem. Duchowny zapewnił również, że ściszył głośniki w sierpniu, kiedy takie polecenie wydała mu kuria, do której dotarło pismo parafian.

- Tego się nie spodziewałem, że proboszcza postawią przed sądem. W tej chwili głosy są podzielone, niektórzy ludzie są oburzeni, tym co się stało. Uważam sprawę za parafialną, nie moją osobistą. Gdyby na ogrodzie głośno grałoby moje radio, to wtedy byłaby to moja sprawa osobista. Mamy teren przy kościele, organizowaliśmy tam np. parafialny dzień dziecka czy nabożeństwa fatimskie. I co teraz? Teraz nie będzie można tego robić? - powiedział w rozmowie z rozgłośnią.

