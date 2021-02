Ustawa o rezerwach strategicznych. Jaką decyzję podejmie prezydent?

Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Głównym tematem rozmów była ustawa o rezerwach strategicznych, która przewiduje zastąpienie ARM nową agencją pod nadzorem premiera. -Wierzymy, że wkrótce będzie to Agencja Rezerw Strategicznych - mówił po spotkaniu szef BBN Paweł Soloch.

Spotkanie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy poświęcone było dystrybucji szczepionek na COVID-19 oraz czekającej na decyzję prezydenta ustawie o rezerwach strategicznych.

Na konferencji prasowej po spotkaniu minister Michał Dworczyk poinformował, że przedstawił prezydentowi stan zaawansowania i realizacji Narodowego Programu Szczepień. - Pan prezydent szczegółowo weryfikował informacje, potencjalne zagrożenia i wyzwania, z którymi się zmagamy, przede wszystkim dotyczy to dostępu do szczepionek i opóźnień oraz zmniejszenia dostaw przez zagranicznych producentów - powiedział szef KPRM.

Dodał, że rozmowa dotyczyła tego, jak został skonstruowany system szczepień oraz "jakie powinny ewentualnie zmiany w nim nastąpić w kolejnych kwartałach, gdy szczepionek będzie o wiele więcej, na co bardzo liczymy i kiedy rozpoczną się szczepienia już nie tylko seniorów, ale dużo szersze szczepienia populacyjne".

Szef BBN Paweł Soloch powiedział, że prezydent otrzymał szczegółową informację na temat" przebiegu szczepień na COVID-19 i tego, "jakie tu są możliwości, jakie ograniczenia".

"Zwiększenie efektywności"

Drugim tematem wtorkowej rozmowy była ustawa o rezerwach strategicznych. Soloch zaznaczył, że prezydent przed podjęciem decyzji ws. tej ustawy "odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały". W tym kontekście podziękował Dworczykowi "za wysiłek włożony właśnie w usprawnienie systemu dotyczącego rezerw strategicznych, co zresztą było postulatem pana prezydenta zawartym w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanej w roku ubiegłym".

Dworczyk powiedział, że to co najistotniejsze w ustawie "to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Dodał, że Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień.

Kancelaria informowała na Twitterze, że prezydent zaprosił na spotkanie kierownictwo Agencji Rezerw Materiałowych oraz szefa KPRM reprezentującego rząd w pracach nad ustawą o rezerwach strategicznych. Jak dodano, wśród tematów spotkania znajdzie się także dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19.

Szef BBN Paweł Soloch mówił we wcześniejszej rozmowie z PAP, że spotkanie związane jest z przygotowywaną decyzją prezydenta w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych. Przypomniał, że ustawa trafiła na biurko prezydenta w zeszłym tygodniu. - Co do zasady popieramy kierunek zmian. Przypomnę, że wzmocnienie systemu rezerw strategicznych było jedną z rekomendacji nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – powiedział szef BBN.

Agencja pod nadzorem premiera

21 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych. Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Celem regulacji ma być efektywniejsze zabezpieczenie państwa na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr. Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwiększa też katalog rezerw.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych ma być decyzja premiera. Rezerwy będą mogły też być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.

Senat, który odrzucił ustawę w całości, ocenił, że nie spełnia ona celu, jakim miało być zwiększenie skuteczności i podniesienie poziomu efektywności działań obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, a wręcz może przyczynić się do pogłębienia problemów związanych z dotychczasowym zarządzaniem systemem rezerw strategicznych.

Wątpliwości Senatu wzbudziło przewidziane w ustawie przejęcie wszystkich zadań z zakresu zarządzania i nadzoru nad systemem rezerw strategicznych przez premiera.

