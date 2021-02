Do zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z bloków w Miastku. Policjanci mieli doprowadzić na przesłuchanie 39-latka podejrzanego o oszustwo.

- Po wpłaceniu przez kupujących pieniędzy, towaru nie wysyłał - powiedział asp. szt. Michał Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Kiedy zapukali do jego drzwi, akcja nabrała tempa jak w filmie sensacyjnym.

- Mężczyzna nie wykonywał poleceń policjantów, zabarykadował się w mieszkaniu - dodał Gawroński.

Uciekał przez okno

Następnie niczym Spiderman wyszedł przez okno i z trzeciego piętra zaczął opuszczać się na linie. Szybko jednak kino akcji zamieniło się w absurdalną komedię - lina była za krótka. Plan powiódł się więc tylko częściowo - wisząc na linie mężczyzna był nieuchwytny, ale tylko przez pewien czas.

- Na wysokości pierwszego piętra został przejęty przez strażaków i policjantów, tam też został zatrzymany - relacjonował policjant.

Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona, nikt się nie spodziewał, że Miastko stanie się miejscem akcji rodem z filmu o człowieku-pająku.

- Może był pijany? Bo zdrowy człowiek i trzeźwy by chyba tak nie zrobił. No bo gdzie można uciec przed policją? - komentowała jedna z mieszkanek.

- Nie wiem co przyświecało temu mężczyźnie, bo on uciekał po linie w dół do policjantów, którzy tam stali - powiedział asp. szt. Michał Gawroński.

Policjanci chcieli go przesłuchać

Motywacja głównego bohatera też pozostaje zagadką, bo policjanci nie chcieli go aresztować, tylko przesłuchać.

- Zostałby zwolniony, byłby dalej wolnym człowiekiem, czekałby tylko na rozstrzygnięcie sądu - podsumował.

39-latek spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań. Ciąg dalszy jego historii napisze prokurator.

