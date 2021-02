"To jest wybór między biznesem a życiem". Waldemar Kraska zaapelował do przedsiębiorców

Waldemar Kraska zaznaczał, że obecnie sytuacja w Polsce jest stabilna. - Myślę, że te restrykcje, które zostały wprowadzone po świętach, doskonale się sprawdziły i zadziałały - stwierdził. Podkreślił jednak, że kiedy "będziemy się szeroko otwierać" to "może wymknąć się to spod kontroli".

Wybór między sprawami biznesowymi, a życiem?

W związku z tym skierował apel do wszystkich przedsiębiorców, aby przestrzegali narzuconych obostrzeń. - To jest wybór między sprawami biznesowymi a życiem - powiedział.

Wiceminister przypomniał, że rząd zniósł część obostrzeń i będzie obserwował, jak to wpłynie na liczbę zakażeń. Według niego kluczowe będzie najbliższe 10 dni, aby dowiedzieć się, czy Polacy będą chorować częściej. - Myślę, że otwarcie galerii, gdzie obowiązuje reżim sanitarny i wszyscy jesteśmy przez cały czas w maseczkach, nie powinno spowodować zwiększenia ilości zakażeń - mówił Kraska.

Wiceminister stwierdził, że do znoszenia obostrzeń podchodzi z "dużą dozą pokory i ostrożnie". - Patrzymy na Czechów, Słowację, Niemcy czy Portugalię. Tam naprawdę sytuacja nie jest tak dobra, jak w Polsce. Musimy czasem dmuchać na zimne - ostrzegał.

Uda nam się zaszczepić 3 miliony Polaków

- Harmonogram pokazuje, że uda nam się zaszczepić trzy miliony Polaków - powiedział wiceminister zdrowia. - Nasze zdolności logistyczne pokazują, że moglibyśmy to zrobić nawet w ciągu jednego miesiąca - stwierdził.

Przekazał, że "żałuje, iż nie ma takiej ilości szczepionek", które by na to pozwoliły. - Kwestią jest oczywiście ilość i dostępność szczepionek. Nasz harmonogram został zburzony przez firmy farmaceutyczne, które nie wpisały się w niego i tych dostaw jest za mało - mówił Kraska.

- Wiele punktów jest gotowych, aby szczepić zdecydowanie więcej osób niż w tej chwili mamy szczepionek - poinformował.

Wiceminister zaznaczył jednocześnie, że wszystkie szczepionki, jakie zostaną dostarczone do Polski, zostaną skierowane do grupy zero, czyli medyków określonych przez niego jako "osoby na pierwszej linii frontu". W pierwszej kolejności rząd chce zaszczepić także seniorów.

Lekarze chętnie się szczepią

Kraska poinformował, że "blisko 94 procent lekarzy" już poddało się szczepieniu. - To pokazuje jak ważna jest ta szczepionka i jak do tego podeszli lekarze. Mam informację, że pozostałe grupy także chętnie się zaszczepią - powiedział.

Pytany o "konkretny termin" nie potrafił odpowiedzieć, kiedy dokładnie wszyscy medycy zostaną zaszczepieni. - Bardzo chciałbym ten termin podać, ale ostatnie tygodnie dostaw pokazują, że nie możemy być nigdy pewni ilości szczepionek, które trafią do Polski - stwierdził.

Kiedy lekarze znów zaczną leczyć Polaków na inne choroby?

Wiceminister odpowiedział także na pytanie o to, kiedy Polacy znów uzyskają dostęp do lekarzy. Przypomniał, że rok temu rząd uruchomił program "Profilaktyka 40 plus", mający za zadanie zachęcać Polaków do badań.

Jest on w tej chwili gotowy, ale nie został rozpoczęty z powodu pojawienia się pandemii koronawirusa. - Pojawił się COVID-19 w Polsce i wszystkie siły zostały skierowane na walkę z nim. Czekamy, aż sytuacja w kraju się unormuje - mówił Kraska.

Przekazał, że dostęp do służby zdrowia będzie łatwiejszy, gdy zostaną zaszczepieni wszyscy lekarze i seniorzy. - Na pewno musimy ten obecny czas epidemii należycie przepracować, aby zdrowie Polaków odbudować - zakończył.

