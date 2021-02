Co druga siłownia w kraju otwarta. Pomimo obostrzeń

- W całym kraju otworzyło się dziś co najmniej 1600 siłowni i klubów fitness - powiedział polsatnews.pl Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness. Według jego szacunków to około połowy wszystkich takich klubów w kraju. Organizacja nie ma zamiaru opublikować listy i mapy otwartych placówek, by nie ułatwiać pracy sanepidowi. Kluby działają mimo obowiązujących obostrzeń.

Co druga siłownia w Polsce wznowiła swoją działalność - wynika z informacji przekazanych przez Polską Federację Fitness.

ZOBACZ: Rzecznik MZ: nie możemy pozwolić sobie na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness

Organizacja opiera się na danych uzyskanych od klubów oraz kart abonamentowych. Jej prezes Tomasz Napiórkowski, twierdzi, że co najmniej 1600 z nich zdecydowało się na ponowne honorowanie takich kart . Przedstawiciele PFF nie mają zamiaru publikować listy placówek, które otworzyły się pomimo obowiązujących obostrzeń. - Nie chcemy nikogo narażać - przekazał nam Napiórkowski.

Klubowiczom nic nie grozi

Sygnalizuje on, że należy spodziewać się policyjnych kontroli, ale jednocześnie utrzymuje, że klubowiczom korzystającym z zajęć nie grozi żadna kara. - Według rozporządzenia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności. Nie ma jednak zakazu korzystania z takich miejsc - powiedział polsatnews.pl.

Grzywny mogą spodziewać się za to właściciele klubów. Nieprzestrzeganie obostrzeń może skutkować karą administracyjną w wysokości 30 tysięcy złotych. Prezes Polskiej Federacji Fitness zaznacza jednak, że "do tej pory władze przegrały niemalże wszystkie procesy z przedsiębiorcami".

Pomoc prawna

Polska Federacja Fitness w mediach społecznościowych poinformowała, że zapewni otwartym klubom "wsparcie prawne".

Rząd pozostaje na Swoim stanowisku, co było do przewidzenia. Jako branża my również w większości przypadków nie... Opublikowany przez Polska Federacja Fitness Czwartek, 28 stycznia 2021

Obejmuje ono pomoc "podczas kontroli przez Policję oraz Sanepid i szczegółową instrukcję w zakresie postępowania w trakcie kontroli" oraz "w przypadku przekroczenia uprawnień przez osoby dokonujące kontroli klubu". Organizacja zapewni je także "w przypadku postępowania administracyjnego", czyli "wszelkich prób nałożenia kary przez Sanepid".

"Każdy z Nas otwierał biznes nie po to, aby oczekiwać co 2-tygodniowych konferencji prasowych oraz ew. by kalkulować czy jego biznes zakwalifikował się w jakiekolwiek tarcze" - napisali przedstawiciele organizacji.

Lockdown nie działa?

Organizacja przytacza również wyniki badań przeprowadzonych przez Stanford University.

- "O ile nie można wykluczyć niewielkich korzyści, o tyle nie znajdujemy znaczących korzyści w przypadku rozwoju bardziej restrykcyjnych działań, czyli wprowadzaniu procesu zwanego lockdownem" - przytacza wnioski naukowców w przetłumaczonym tekście, podsumowując, że "Lockdown, jako narzędzie walki z pandemią, jest nieskuteczne"

LOCKDOWN NIE DZIAŁA - od dziś nie jest już tylko zwykłą opinią, tylko tezą potwierdzoną w wyniku badań. "Polski nie... Opublikowany przez Polska Federacja Fitness Wtorek, 26 stycznia 2021

Centra handlowe to nie to samo co klub fitness

Odmienną opinię ma rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. - Obowiązujące prawo jest jednoznaczne - powiedział w Polsat News i zaznaczył, że zamknięcie "nie wynika z widzimisię władzy i ministra zdrowia, ale z przesłanek dotyczących transmisji wirusa".

ZOBACZ: Rzecznik MZ: nie możemy pozwolić sobie na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness

Andrusiewicz pytany, czy w poniedziałek zostanie przeprowadzona większa liczba kontroli sanepidu w związku z otwarciem galerii handlowych, powiedział, że kontrole cały czas się odbywają.

- Logicznym jest, że nie wszędzie policja i sanepid dotrze, ale zwracam uwagę na odpowiedzialność właścicieli, którzy biorą na siebie bardzo dużą odpowiedzialność za możliwość zakażenia dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy osób, bo badania i nasze doświadczenia są jednoznaczne. Jednak w takich lokalach jak restauracje, bary, kawiarnię oraz centra fitness i siłownie ludzie się najczęściej zarażają - mówił rzecznik resortu zdrowia.

Podkreślił, że centra handlowe to nie to samo, co branża fitness. - Pamiętajmy, kiedy idziemy do sklepu, kontakt z innymi klientami sklepu jest ograniczony. Staramy się zachowywać dystans. Jednak w centrach handlowych jesteśmy w maseczkach, czego trudno dotrzymać w siłowni czy na sali fitness - mówił.

WIDEO - "Płacili za dwa worki węgla, odjeżdżali z dwiema tonami" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ml/ polsatnews.pl