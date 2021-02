Szprotawa miastem przyjaznym osobom LGBT. Tak zdecydowali radni

Deklaracja radnych została podjęta po apelu, jaki skierowała Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) wraz posłami Tomaszem Aniśko (Zieloni, KO) i Katarzyną Osos (KO) oraz senatorem Wadimem Tyszkiewiczem, a także we współpracy z Instytutem Równości.

"Gmina Szprotawa zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd i orientację seksualną" - brzmi dokument.

- Muszę szczerze powiedzieć, ze inicjatywa jest poza mną, to radni podjęli taką inicjatywę, a ja podpisuję się pod tymi tezami - tłumaczył w rozmowie z "Gazetą Lubuską" burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. - Nie obawiam się reakcji rządzących, bo krzywe patrzenie na osoby LGBT jest niskim odruchem. Podobnie, jak wierzę, że w mieście nie będzie wielu negatywnych, w końcu należymy do tolerancyjnego narodu, który udowadniał to przez wieki - dodał.

"Tolerancja powinna być czymś normalnym"

Jak informuje gazeta, decyzja o podjęciu deklaracji zapadła zdecydowaną większością, od głosu wstrzymała się trójka spośród 21 radnych.

- Przyznam się, że dla mnie było to normalne, bez robienia jakiejś sensacji, klimatu walki. Natomiast dziwię się, że otrzymałem tyle pozytywnych głosów i gratulacji z całej Polski, a przecież, powtarzam, tolerancja powinna być czymś normalnym, nad czym się nie dyskutuje - mówi Andrzej Strambulski, przewodniczący rady.

