Australia. Pożar lasu koło Perth. Miasto objęto covidowym lockdownem

ZOBACZ: Rekordowe upały w Australii. Ogień trawi rajską wyspę

Według burmistrza miasta Swan w aglomeracji Perth, zniszczonych zostało 30 domów. Liczba ofiar jest na razie nieznana. Jak zaznaczył McGowan, sytuację komplikują upalna pogoda i silne wiatry.

A bushfire emergency is unfolding east of Perth, with seven homes believed to be lost and more under threat. #9Today pic.twitter.com/IdW0eZAy5r