Optymizm wśród menedżerów. Wzrósł wskaźnik koniunktury dla przemysłu

W styczniu wskaźnik koniunktury PMI dla naszego przemysłu wzrósł do 51,9 punktu. W grudniu wynosił 51,7 punktu, a przez trzy wcześniejsze miesiące pozostawał na poziomie 50,8. To oznacza, że w grupie menedżerów firm przemysłowych optymiści systematycznie, choć powoli, zwiększają przewagę nad pesymistami.

Stan nastrojów badany jest co miesiąc przez firmę IHS Markit. Styczniowy wynik jest najlepszy od lipca 2020 roku, a dodatku korzystniejszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się spadku wskaźnika do 51,3 punktu. Jednak w kilki krajach Europy nastroje menedżerów są jeszcze lepsze.

Nadzieja w eksporcie

Wiele wskazuje na to, że krajowy przemysł przezwyciężył kilka poważnych problemów, które pojawiły się w wiosną 2020 roku w czasie pierwszego lockdownu i dawały o sobie znać także latem i wczesną jesienią. Jednak niektóre złe tendencje utrzymują się.

Po raz trzeci z rzędu menedżerowie informują o spadku produkcji w fabrykach. Jego skala była jednak mniejsza niż w grudniu. Najmocniejszym ogniwem przemysły jest teraz eksport, który w zeszłym miesiącu wzrósł najbardziej od trzech lat.

Z badań przeprowadzonych prze IHS Markit wynika, że mamy do czynienia z dynamicznym ożywieniem popytu na produkty polskiego przemysłu, któremu towarzyszą jednak ograniczone możliwości produkcyjne wynikające między innymi z braków kadrowych.

Przedsiębiorcy skarżą się, że część pracowników fabryk jest nieobecna w pracy z powodu kwarantanny. W rezultacie produkcja nie zwiększa się tak, jakby mogła, a w firmach kumulują się zapasy oraz zaległości produkcyjne. Najszybciej od lipca 2018 roku rosną także ceny wyrobów gotowych, ponieważ producenci przerzucają na klientów wyższe ceny surowców.

Wiara w koniec pandemii

- Pomimo spadku produkcji odnotowanego na początku 2021rok, polski sektor wytwórczy ma dobre perspektywy. W styczniu napływ nowych zamówień nasilił się dzięki dużemu wzrostowi eksportu, a liczba nowych miejsc pracy w przemyśle ponownie się zwiększyła. Ponadto realizacja programu szczepień w Europie i spodziewane w związku z tym ożywienie gospodarcze w drugiej połowie tego roku, przyczyniły się do zachowania optymizmu biznesowego wśród polskich producentów - skomentował wyniki styczniowego badania Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.

Warto przypomnieć, że GUS w zeszłym tygodniu podał wstępny szacunek polskiego PKB w 2020 roku. Zanotowano jego spadek o 2,8 proc. Ubytek produkcji był niewielki, ale dla przemysłu niedobrą wiadomością jest duży regres inwestycji wyliczony na 8,4 proc. Dla porównania, nakłady inwestycyjne w 2019 roku wzrosły o 7,2 proc. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w zeszłym roku spadła z 18,5 proc. do 17,1 proc., czyli do poziomu najniższego od ponad 20 lat. Tymczasem kilka lat temu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał stopniowy wzrost stopy inwestycji - do 22-25 proc. w 2020 roku.

Inni są lepsi

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej, zaś powyżej 50 punktów są wyrazem optymizmu gospodarczego.

Polski PMI przemysłowy na poziomie 51,9 punktu wypada dosyć słabo na tle też dziś ogłoszonych wskaźników dla kilku innych krajów europejskich. W Niemczech styczniowy PMI wynosi 57,1 punktu, w Szwajcarii - 59,4, we Włoszech - 55,1, w Czechach - 57, na Węgrzech - 54,9, a w strefie euro został podsumowany na 54,8 punktu. Europejskim liderem jest Szwecja z wynikiem 62,4 punktu.

Polska wypada lepiej niż Francja (51,6) i Hiszpania (49,3). Wyprzedzamy też Japonię z jej wynikiem na poziomie 49,8 i Chiny (51,5), ale ustępujemy Indiom (57,7).

