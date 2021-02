Największa rewolucja w polskiej skarbówce

Projekt pełnego wdrożenia e-US, współfinansowany ze środków unijnych, zakończyć ma się we wrześniu 2022 r. Ale już dzisiaj podatnik i płatnik dostaje do dyspozycji nowe funkcjonalności, m.in. możliwość zapłaty online mandatów, których poborem zajmuje się resort finansów.

- Wchodzimy na wyższy poziom skarbowości, uruchamiamy e-Urząd Skarbowy. To jedna z największych w ostatnich latach zmian w działaniu skarbówki - powiedział podczas konferencji prasowej minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zauważył też, że MF i KAS chcą w jak największym stopniu dostosowywać się do potrzeb podatników. - Żeby usługi były wygodne i nowoczesne, fiskus nie może zostawać w tyle - dodał Kościński.

Polacy mogą składać obecnie deklaracje podatkowe, przez tzw. Twój e-PIT. Rozwiązanie to cieszy się ogromną popularnością. Rok 2019 był rekordowy - przypomniał Kościński - bowiem aż 18,3 mln rocznych deklaracji podatkowych PIT złożono elektronicznie, w tym połowę przez wspomnianą e-usługę.

Co można załatwić w e-US?

Od dzisiaj przez serwis e-Urząd Skarbowy (e-US), można złożyć nie tylko roczne zeznanie podatkowe, ale również uzyskać dostęp do swoich danych podatkowych, do informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, aplikacji służącej do składania JPK, jak i płatności online obsługujących należności administracyjne, w tym - mandaty. Docelowo serwis ma być przeznaczony nie tylko dla podatników, płatników, pełnomocników, a również dla komorników i notariuszy.

- Będzie można szybko, łatwo i kompleksowo załatwić sprawy podatkowe. To nowa jakość w kontakcie z administracją skarbową. E-US to wygoda i oszczędność czasu - zauważył Kościński.

Resort finansów przypomina jednak, że jak na razie z płatności online będą mogły skorzystać osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, ale też m.in. podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej. W serwisie będzie dostępna historia płatności online. W ramach e-US udostępniono także możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań).

Kolejne funkcjonalności, w tym również dla spółek zarejestrowanych w KRS, będą pojawiać się stopniowo. - W kolejnych etapach planujemy udostępnić usługi takie, jak zaświadczenia, integracja z systemem e-TOLL, a także kolejne funkcjonalności dla podatników dotyczące składania wniosków i informacji o stanie spraw - zapowiedziała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Deklaracje e-PIT

Pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch zauważył, że logować do e-US można się na dwa sposoby: przez tzw. węzeł krajowy, czyli wykorzystując do tego Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną lub danymi podatkowymi. W ramach pierwszej możliwości podatnik dostanie pełny dostęp do e-US, w odróżnieniu do drugiego, gdzie działać będzie wyłącznie usługa Twój e-PIT.

Koch zapowiedział także, że deklaracje podatkowe za ub.r. w ramach Twój e-PIT dostępne będą od 15 lutego 2021 r. - Szykując się do uruchomienia e-PIT za 2020 r. - czekają nas dwie przerwy techniczne (gdy usługa będzie niedostępna) - podkreślił. Pierwsza od 4 lutego (od godz. 21 i potrwa do 6 lutego do godz. 23.59), kolejna, gdy przygotowywane będą deklaracje podatników, od 13 lutego od godz. 21 do 15 lutego.

e-Urząd Skarbowy to serwis, w którym szybko i łatwo załatwisz swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia.💻📱#TwójeUS budujemy etapami.

Sprawdź z jakich e-usług @KAS_GOV_PL możesz już skorzystać.



Odwiedź #TwójeUS na https://t.co/DO70OKa4v1 ↩️ pic.twitter.com/fwiu3y3ceC — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 1, 2021

Podobnie jak w roku poprzednim deklarację automatycznie wypełnione zostaną dla osób fizycznych. - Dla firm będziemy budować tę przestrzeń w e-US. W ramach kolejnych etapów pojawią się dodatkowe usługi a docelowo także deklaracje PIT częściowo uzupełnione dla przedsiębiorców - powiedział Koch.

Płatności online w ramach e-US, realizowane są przy wsparciu Krajowej Izby Rozliczeniowej i systemu paybynet, do którego dołączają kolejne banki działające w Polsce (Bank Pekao - ok. 16-17 lutego; mBank - 7 lutego). Obecnie isntytucje finansowe obsługujące przelewy przez paybynet w ramach serwisu to m.in. PKO Bank Polski, Inteligo, Millennium, jak i 45 banków spółdzielczych i 9 SKOK-ów.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

pgo/ INTERIA