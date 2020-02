E-recepta. Czy trzeba podawać PESEL?

Jedna z warszawskich aptek na Gocławiu. Stoję w długiej kolejce. Chcę wykupić leki. Pierwszy raz korzystam z e-recepty. Na kartce mam zapisany czterocyfrowy kod. Lekarz poinstruował mnie, bym przekazała go farmaceucie. Podchodzę do okienka, podaję kod. – Poproszę jeszcze PESEL – słyszę. Recytuję na głos rząd cyfr. Po chwili przychodzi refleksja – a co z RODO, o którym było tak głośno?