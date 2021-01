Strażnik miał postrzelić się w Sejmie

Na terenie Sejmu padły strzały. Według wstępnych informacji do których dotarł "Super Express" strażnik postrzelił się z broni służbowej. "Na miejscu jest policja i prokuratura" - przekazała gazeta.

Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 14. Ranny strażnik został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia.

Zdarzenie potwierdza stołeczna policja, ale nie podaje szczegółów. Sprawą zajmuje się prokuratura.

bas/prz/ polsatnews.pl, "Super Express"