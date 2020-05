Policjant postrzelił się w głowę na komisariacie. Nieprzytomnego funkcjonariusza zabrało LPR

32-letni policjant postrzelił się w głowę z broni służbowej na komendzie w Kole (woj. wielkopolskie). Do wypadku doszło w piątek przed godz. 18. Policjant w ciężkim stanie trafił do szpitala. W czasie akcji ratunkowej był nieprzytomny, zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.