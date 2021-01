AstraZeneca zwiększy liczbę szczepionek. Ale dostarczy połowę z tego, co obiecywała

AstraZeneca rozpocznie dostarczanie szczepionek o tydzień wcześniej niż planowano. "Firma zwiększy też swoje możliwości produkcyjne w Europie" - napisała von der Leyen na Twitterze.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.