Śnieg i deszcz ze śniegiem. Na weekend wraca zima

W województwie łódzkim w sobotę od rana do godz. 16 synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu. Również w województwach mazowieckim i świętokrzyskim IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu w sobotę.

Z kolei w województwie podkarpackim intensywnych opadów śniegu można spodziewać się w nocy z piątku na sobotę, tak samo jak marznących opadów śniegu z deszczem, lokalnie powodujących gołoledź.

Intensywne opady śniegu w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę w ciągu dnia, wystąpią również na południu Polski - w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie - zapowiada IMGW.

Zawieje i zamiecie

W sobotę rano możliwe lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od -3°C na krańcach wschodnich kraju, około -1°C w centrum, do 4°C na Śląsku i w Małopolsce. Na południu kraju w drugiej połowie dnia spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na ogół z kierunków północnych i zachodnich, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady śniegu na zachodzie będą zanikać. Na Warmii. Temperatura minimalna od -12°C w dolinach karpackich i -11°C na Podlasiu do -4°C na północnym zachodzie i -2°C nad morzem.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie opady śniegu. W niedziele wciąż mroźno. Temperatura maksymalna od -6°C w dolinach karpackich i -5°C na krańcach wschodnich kraju do -1°C na zachodzie i 2°C nad morzem.

Ostrzeżenie przed mrozem

Nad obszarem powiatu białostockiego w ciągu najbliższych godzin przewiduje się spadek temperatury powietrza do -14, -16 st. C, przy gruncie zaś do -25 st. C -poinformował w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Aktualnie o godzinie 2-giej najniższe wartości temperatury notowane są na stacji meteorologicznej w Białymstoku -13,6 st. C oraz w Supraślu -12,5 st. C" - podał IMiGW

