IMGW ostrzega. W weekend opady śniegu i gęste mgły

W weekend śnieg spadnie w całym kraju, największe opady spodziewane są w nocy z piątku na sobotę w południowo-zachodniej części kraju oraz w sobotę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - ostrzega w rozmowie z PAP rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Spodziewane są też gęste mgły; będzie też ślisko na drogach. Najzimniej będzie na wschodzie -11 st. C.

Jak zaznaczył synoptyk IMGW, śnieżny i zimowy weekend to zasługa kolejnego niżu, który przetacza się nad Polska. Już teraz w Białymstoku pokrywa śniegowa ma grubość 40 cm. Dla porównania w Zakopanem śniegu jest dwa razy mniej - 20 cm.

W piątek po południu w południowo-zachodniej części kraju - według prognoz IMGW - spadnie do 10 cm śniegu, a w kolejnych dniach spodziewany jest dalszy przyrost pokrywy śniegowej - o kolejne kilka centymetrów. Śnieg spadnie głównie w Sudetach, Beskidzie Żywieckim i Śląski - tu opadów może być jeszcze więcej.

IMGW nie wyklucza wydania dla południowo-zachodniej części kraju ostrzeżeń dotyczących intensywnych opadów śniegu. Białego puchu można się również spodziewać w sobotę - szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - także tam spadnie do ok. 10 cm śniegu.

Biało w całym kraju

"To największe wartości, ale sypać będzie w całym kraju, również na północy, w województwie pomorskim - tam dziś i jutro może dopadać do ok. 5 cm. Ten śnieg będzie widoczny przez cały weekend" - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW.

Synoptyk uspokaja, że nie jest spodziewane nadejście wielkich mrozów. Prognoza przewiduje, że dzisiejszej nocy najzimniej ok. -10 st. będzie na wschodzie; ok. -4 st. w centrum i na zachodzie, najcieplej będzie nad morzem - około 0 st.

W nocy z soboty na niedzielę będzie podobnie, czyli - 11 st. na wchodzie, w centrum ok. -5, -6 st. na zachodzie i -8 st. na zachodzie. Najcieplej ponownie nad morzem - ok. 0, na Pomorzu ok. -2 st.

#Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu⚠️



❄️Na południowym zachodzie Polski w rejonach powyżej 500m n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.https://t.co/tBq6AJFvlF#IMGW #meteoimgw #pogoda #zima pic.twitter.com/pxWbeKO9iV — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 29, 2021

"Te wartości nie są znaczące, natomiast będzie padał śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Dzisiejszej nocy ślisko będzie w województwach południowo-zachodnich. Tam śnieg w pierwszych godzinach będzie się topił i przymarzał" - ostrzegł Walijewski.

W sobotę podobna sytuacja będzie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie można się spodziewać śliskich dróg i chodników. Dodatkowo nocą mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Mogą one marznąć i powodować, że drogi i chodniki będą śliskie. Szczególnie niebezpiecznie - jak wskazuje IMGW - będzie w północnej części województwa mazowieckiego, a także w woj. podlaskim oraz w północnej części Lubelszczyzny.(

WIDEO - Niepożądane odczyny poszczepienne. "Cztery poważne i jeden ciężki przypadek" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP