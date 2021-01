Policja hrabstwa Northumberland opublikowała w piątek nagrania z monitoringu, na których widać "wyczyny" 30-latka. Mężczyzna włamał się do pubu City Tavern w sierpniu zeszłego roku.

ZOBACZ: Annopol. Włamał się do domu. Nastoletnie rodzeństwo "pokonało" złodzieja

Monitoring uchwycił, jak 30-latek wyważa drzwi lokalu za pomocą metalowego pręta i wchodzi do środka. W drodze do baru Petrikas zniszczył jedną z kamer. Następnie nalał sobie piwo.

Jak informuje policja, mężczyzna "bez wyraźnego powodu" zaczął niszczyć wnętrze pubu - rozbijał kufle, przetaczał beczki i demolował meble. Włamywacz ostatecznie zasnął po utworzeniu prowizorycznej barykady.

- O godzinie 6 rano na miejsce przybył właściciel, który zorientował się, że ktoś zniszczył drzwi frontowe. Z wnętrza lokalu usłyszał głośne chrapanie i postanowił zadzwonić po policję - przekazał prokurator Alec Burns.

This is the moment a brazen burglar smashed into a pub and helped himself to a drink - before falling asleep at the scene of the crime 😴



Marius Petrikas has been jailed after being convicted of the break-in at the City Tavern in #Newcastle last August.



Keep reading 👇 pic.twitter.com/QWv50LDnez