Po siedmiu latach od porwania córki odebrał telefon: "czy to mój tatuś?"

Ali Maiyanga, ojciec Halimy, która wraz z innymi kobietami uciekła porywaczom w czwartek, powiedział, że rozmowa z córką była krótka i pełna emocji.

- Zapytała mnie. Czy to mój tatuś? Czy to mój tata? I zaczęła płakać. Płakała bardzo mocno, więc nie słyszałem jej zbyt dobrze. Ja też płakałem. Nigdy nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ją jeszcze usłyszę - cytuje mężczyznę CNN.

Good news from Nigeria: Several of the Chibok schoolgirls, abducted by Boko Haram 7 years ago, have managed to escape. https://t.co/KIGXSWi7ao pic.twitter.com/SKG9VM19qI