Uzbrojony terrorysta w Łucku. Zwrot akcji po 12 godzinach

Zakładnicy zostali uwolnieni po szturmie sił bezpieczeństwa na autobus, który był transmitowany w telewizji. W chwili szturmu słychać było wybuch, po czym zakładnicy zaczęli wychodzić z autobusu.

Uzbrojony mężczyzna w Łucku na Ukrainie od rana przetrzymywał ok. 10 zakładników, w tym dwie kobiety w ciąży. Mężczyzna zabarykadował się z nimi w autobusie. Zażądał on m.in. by Wołodymyr Zełenski w ciągu pół godziny nagrał wideo, w którym powie o sobie, że jest terrorystą.

Wiceszef MSW Anton Heraszczenko przekazał wcześniej agencji Interfax-Ukraina, że napastnik kilka razy strzelał w kierunku drona, wykorzystywanego na miejscu zdarzenia przez SBU. Wyrzucił także z pojazdu niezidentyfikowany przedmiot, który wybuchł - dodał wiceminister. Zaznaczył, że w wybuchu nikt nie został ranny.

#Ukraine An armed man on Tuesday seized a bus with around 20 hostages in the northwestern Ukrainian city of Lutsk, the regional police department said. #EXCLUSIVE pic.twitter.com/mpzAgGMZLp