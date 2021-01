W zakładzie drobiarskim wyciekł płynny azot. 6 osób nie żyje

Rzeczniczka lokalnych służb ratunkowych powiedziała, że pięć osób zmarło na miejscu, a jedna po przewiezieniu do szpitala. Wśród osób hospitalizowanych trzy są w stanie krytycznym.

Wyciek miał miejsce w godzinach przedpołudniowych lokalnego czasu w zakładzie Prime Pak Foods nieopodal Atlanty. Podczas akcji ratowniczej rannych zostało czterech strażaków.

Ewakuacja uczniów. Zamknięty teren

Wcześniej z obawy przed wybuchem ewakuowano uczniów z pobliskiej szkoły podstawowej, zamknięty został też teren w promieniu 2,5 km od zakładu.

At least six people were killed and dozens more were being evaluated following a chemical leak at a Gainesville food processing plant Thursday morning, officials said.​ https://t.co/b7t9HYQoHn