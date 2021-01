Wypadek z udziałem trzech pojazdów. Są ofiary śmiertelne

Do wypadku doszło we wtorek, około godz. 6.30, na odcinku dk 22 między Gorzowem Wlkp. a Strzelcami Krajeńskimi - to jej 78. kilometr. Brały w nim udział dwa samochody osobowe i ciężarówka.

W zdarzeniu śmierć poniosły dwie osoby jadące jednym z samochodów osobowych. Na miejscu policjanci ustalają przebieg wypadku. Droga krajowa nr 22 może być zablokowana przez kilka godzin.

ms/ PAP